Giám đốc đánh công nhân gãy tay, gãy mũi còn 'nổ' quen tướng công an bị xử lý thế nào?

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định không hề quen biết với Giám đốc Công ty CP gạch Tuynel Phú Ninh. Giả sử có quen biết thì trước các sai phạm của các đối tượng mọi việc vẫn phải được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ Giám đốc - Công ty CP gạch Tuynel Phú Ninh - Lê Hữu Tân, về hành vi đánh công nhân và các vấn đề liên quan.

Hình ảnh công nhân bị đánh.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 17/2, anh Phạm Minh Tuấn (SN 1992, trú thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đến trụ sở Công ty CP gạch Tuynel Phú Ninh thuộc thôn Đại Quý, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh để giải quyết vấn đề tiền lương.

Trong quá trình làm việc, anh Tuấn có xảy ra mâu thuẫn với ông Lê Hữu Tân (SN 1985, trú huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giám đốc Công ty CP gạch Tuynel Phú Ninh). Anh Tuấn bị ông Tân đánh gây thương tích, được các công nhân khác đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến sáng 18/2, sau khi biết vụ việc công nhân bị đánh thương tích, nhiều thanh niên trên địa bàn tụ tập tại công ty này phản ứng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tam Lộc, Công an huyện Phú Ninh đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc, giải tán đám đông hiếu kỳ tập trung trước công ty.

Sau khi vụ việc xảy ra, dư luận có thông tin về việc ông Lê Hữu Tân "nổ" mình quen biết với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và một lãnh đạo của tỉnh nhằm gây áp lực cho lực lượng công an làm nhiệm vụ xử lý vụ việc.

Sáng 18/2, nhiều thanh niên trên địa bàn tụ tập để phản ứng việc giám đốc công ty này hành hung công nhân (Ảnh: CTV Dân trí).

Về việc này, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác. Ông không hề quen biết gì với ông Tân. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng công an điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề nêu trên, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật cho biết: “Hiện nay, không hiếm các đối tượng "nổ" mượn danh quen biết những người có chức vụ quyền hạn để thị uy huy làm những việc mờ ám.

Tuy nhiên, giả sử có quen biết thì trước các sai phạm của các đối tượng mọi việc vẫn phải được giải quyết theo quy định của pháp luật. Đứng trước thông tin này thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng đã khẳng định thông tin trên là bịa đặt, hoàn toàn không chính xác, đồng thời chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định”.

“Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng là quyền dân sự của cá nhân theo đó cá nhân có quyền duy trì sự sống, và quyền làm chủ cuộc sống.

Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, không ai có quyền xâm phạm sự sống của cá nhân, dù trong các trường hợp vượt quá của phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết thì vẫn bị coi là hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác. Việc dùng vũ lực để giải quyết các quan hệ là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Do vậy, trong mọi trường hợp cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ xác định tỉ lệ thương tật và sự thật khách quan của vụ án”, luật sư Bình nhận định.

Theo luật sư Bình, nhìn nhận sơ qua sự việc ta thấy có dấu hiệu của tính chất côn đồ. Theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% thuộc trường hợp "có tính chất côn đồ" thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm khi phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng "có tính chất côn đồ".... Khái niệm côn đồ được hiểu là hành động của những tên coi thường pháp luật, luôn luôn phá rối trật tự trị an, sẵn sàng dùng vũ lực và thích (hay) dùng vũ lực để uy hiếp người khác phải khuất phục mình, vô cớ hoặc chỉ vì một duyên cớ nhỏ nhặt là đâm chém, thậm chí giết người.

Sông Yên