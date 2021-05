Nhóm đối tượng tung 'clip nóng bar Sunny' giả hoạt động rất tinh vi

Đại tá Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, nếu cơ quan công an không truy vết nhanh, chúng sẽ xóa hết chứng cứ”.

Liên quan đến vụ việc lan truyền clip 'nóng' giả quán bar Sunny, ngày 16/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phùng Minh Tuấn, Đỗ Thành Đạt, Đặng Quốc Bình (cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Sáng 17/5, trao đổi với PV Infonet báo VietNamNet, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, "nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, nếu cơ quan công an không truy vết nhanh, chúng sẽ xóa hết chứng cứ.

Để trấn an dư luận, cơ quan công an cần phải làm nhanh và vụ án đang được khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ".

Về vụ việc này, trao đổi với PV Infonet, luật sư Nguyễn Thiện Hiệp (Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tâm, Hà Nội) phân tích: “Lợi dụng tình hình dịch bùng phát tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (khởi nguồn từ quán bar Sunny), với mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội hoặc với mục đích gì đi chăng nữa, các đối tượng lan truyền một số clip các cô gái khỏa thân khêu gợi khách trong một quán bar rồi 'gắn mác' tại bar Sunny trên mạng xã hội để gây sự tò mò, chú ý, thu hút người xem, truy cập vào các trang website do các đối tượng quản lý.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, các đoạn clip nóng đã được lan truyền khắp nơi với nhiều dòng bình luận khiếm nhã.

Hành vi của các đối tượng là lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm chế độ bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, nhất là trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, gây hoang mang dư luận".

Luật sư cho hay: "Với mức độ lan truyền rộng rãi như hiện nay, hành vi của các đối tượng có thể cấu thành tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo khoản 3 Điều 326 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 07 đến 15 năm".

"Hành vi của các đối tượng gây nhiễu loạn thông tin, khiến người dân hoang mang trước dịch Covid-19, đồng thời cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, uy tín cũng như hoạt động kinh doanh của quán bar.

Luật sư Nguyễn Thiện Hiệp.

Dù mục đích của các đối tượng chỉ là câu like, câu view, nhưng các đối tượng có lợi dụng tình hình dịch bệnh nhạy cảm, cố ý thực hiện hành vi vi phạm, coi thường pháp luật. Do đó, hành vi của các đối tượng cần phải được ngăn chặn tức thời, áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm minh, vừa để ổn định lại cách nhìn của dư luận trong thời điểm dịch bệnh, vừa là tấm gương cho tất cả những ai có ý định thực hiện các hành vi tương tự.

Với tình hình dịch bệnh bùng phát khó lường như hiện nay, người dân cần và nên được tiếp cận với các nguồn thông tin chính thống, nhanh và chính xác nhất", nam luật sư nêu quan điểm.

Tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” được quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB). Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh. Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị; Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: Có tổ chức, dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB). Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh; Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị, phổ biến cho từ 21 người đến 100 người, phổ biến cho người dưới 18 tuổi. Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên, ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên. Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên, phổ biến cho 101 người trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

