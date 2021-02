Giải cứu 4 nạn nhân trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc quy mô cực lớn

Cơ quan công an đã giải cứu kịp thời 4 đứa trẻ sơ sinh đang trên đường đi bán sang Trung Quốc, tạm giữ 4 bà mẹ có hành vi bán con và xác định 2 bà mẹ sắp sinh khác.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), Phòng hình sự Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây ổ nhóm mua bán trẻ sơ sinh với quy mô cực lớn, ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cơ quan công an lấy mẫu xét nghiệm ADN của các bé.

Vào đêm 25/2, các mũi trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự đồng loạt ập vào kiểm tra các địa điểm mà các đối tượng môi giới đang thuê nhà để chăm nuôi các đứa trẻ sơ sinh trước khi đem bán sang Trung Quốc.

Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan. Cơ quan công an hiện lấy mẫu xét nghiệm ADN của các bé.

Đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô rất lớn, có sự tham gia câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Cục cảnh sát hình sự đã theo dõi mọi di biến động của đường dây này trong một thời gian dài trước đó.

Thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã giải cứu kịp thời 4 đứa trẻ sơ sinh đang trên đường đi bán sang Trung Quốc. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ và xác định được 4 bà mẹ có hành vi bán con; 1 bà mẹ mang bầu tháng thứ 8. Ngoài ra còn xác định được 2 bà mẹ sắp sinh khác đã được đưa sang Trung Quốc.

Công an đang tạm giữ và xác định được 4 bà mẹ có hành vi bán con.

"Về mặt pháp luật, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Còn về mặt đạo đức, hành vi của các đối tượng phạm tội là vô nhân đạo", Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nhấn mạnh.

Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bàn giao các cháu bé cho "Ngôi nhà bình yên" thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chăm sóc.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo vtv.vn