Giá tăng gấp đôi, nông dân phấn khởi thu hoạch 'dưa hấu Mai An Tiêm'

Dưa hấu Nga Sơn gắn với truyền thuyết Mai An Tiêm (con nuôi của Hùng Vương thứ XVIII) và được vua gả Mị Nương (tức là nàng Ba Cho). Sau đó, do làm phật ý vua, gia đình Mai An Tiêm bị đầy ra đảo hoang (nay là vùng Nga Sơn, Thanh Hóa). Ở đây, tình cờ gây được giống dưa hấu quý nên ông được xem là ông tổ của nghề trồng dưa hấu ở Việt Nam.