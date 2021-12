Giả danh Công an để 'làm tiền' hàng xóm bị F1

Ngày 22/12, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Huy Thông (SN 1995, trú tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý) để điều tra về hành vi giả danh Công an cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 18/12, Công an TP Phủ Lý nhận được tin báo của chị N, trú ở phường Minh Khai, TP Phủ Lý về việc đối tượng xưng là Công an hình sự đe dọa, ép phải đưa số tiền từ 3 đến 6 triệu đồng, nếu không sẽ mời lên cơ quan Công an làm việc do vi phạm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Do lo sợ, bị hại đã chuyển 1,8 triệu đồng cho Thông để được "bỏ qua" vi phạm.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Huy Thông.

Nhận được tin báo, Công an TP Phủ Lý tập trung xác minh và làm rõ thủ phạm đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên là Nguyễn Huy Thông. Tại cơ quan Công an, bước đầu Thông khai nhận do ở cùng khu trọ nên biết bị hại là F1, đang thực hiện quyết định cách ly y tế theo quyết định của UBND phường Minh Khai nhưng vẫn tiếp xúc với người khác, Thông đã tự xưng là Công an để đe dọa bị hại, ép đưa tiền.

Quá trình điều tra, Thông còn khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Phủ Lý. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn