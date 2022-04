Giả danh cán bộ Sở TN&MT lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng

Khi có người thuê lại khu đất và muốn chuyển đổi sang đất lâu năm, Đỗ Xuân Hòa giới thiệu là cán bộ Sở TN&MT có thể xin chuyển đổi được đất nên đã nhận trước 400 triệu đồng để lo việc.

Đối tượng Đỗ Xuân Hòa (bên phải) tại cơ quan công an.

Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Xuân Hòa (SN 1992, trú xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2020 anh B.X.C (SN 1984, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) có tìm hiểu thông tin để thuê lại khu đất có diện tích 2 ha của ông Lê Đình Đạm (SN 1972, trú xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn). Qua người quen anh C. đã gặp Đỗ Xuân Hòa tự giới thiệu là cán bộ của Sở TN&MT có thể xin chuyển đổi được đất hợp đồng 5 năm thành đất 49 năm.

Thấy vậy, anh C. đã tin tưởng và chuyển trước cho Hòa 400 triệu đồng để xin chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất mà anh C. đã thuê lại.

Tiếp đó, vào giữa tháng 5/2021, Hòa lên mạng tải mẫu thông báo nộp thuế và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, sửa lại tên người nộp thuế là Lưu Huy Vui rồi chụp ảnh gửi qua mạng xã hội Zalo cho anh C. Sau đó, Hòa nhờ người quen là anh Nguyễn Như Tùng (SN 1992, trú phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) đưa người tên là Vui lên khu đất để đo đạc.

Chưa dừng lại ở đó, Hòa tiếp tục nhờ người tên là Hồng giới thiệu làm việc ở bộ phận một cửa của UBND huyện Triệu Sơn hẹn anh C. đến trả sổ nhưng lại báo con ốm không đến trả được.

Tuy nhiên sau nhiều lần hẹn anh C. vẫn không nhận được giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ phía Hòa nên đã lên UBND huyện Triệu Sơn hỏi thì mới phát hiện mình bị lừa nên anh C. đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra, xác minh và xác định chính Hòa là thủ phạm nên đã bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận đã giả danh cán bộ Sở TN&MT để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân cũng như thông tin sai sự thật về người tên Tùng và Hồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng

Trần Nghị