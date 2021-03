Nữ công nhân bị cướp đâm nguy kịch ở Quảng Nam vẫn phải thở máy sau phẫu thuật

Sáng 8/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối với Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn) về hành vi chặn đầu xe hỏi tiền, rồi dùng dao đâm chị Nguyễn Thị H. (42 tuổi, trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) nguy kịch.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Trung.

Trao đổi với PV, anh Trương Văn Dũng (chồng chị H.) cho hay, hiện sức khỏe vợ mình vẫn còn yếu.

“Hai hôm trước, vợ tôi được chuyển từ khoa Hồi sức tích cực xuống khoa Hồi sức Ngoại để tiếp tục theo dõi. Mấy hôm nay tôi phải nghỉ làm và gửi 4 người con cho ông bà chăm sóc để túc trực tại bệnh viện với vợ”, anh Dũng nói và cho biết thêm, chị H. vẫn còn đang rất yếu, thở máy nên anh phải đứng ngoài đợi và chưa thể vào thăm vợ.

Cũng theo anh Dũng, cơ quan công an đã liên hệ nhưng do chị H. chưa tỉnh nên chưa thể làm việc và lấy lời khai.

Được biết, chị H. đang làm công nhân may, còn anh Dùng là thợ xây, gia cảnh của hai vợ chồng khá khó khăn. Vợ chồng anh chị có 4 người con, con đầu học lớp 8 và con út học mẫu giáo.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, năm 2018, Trung cùng đối tượng khác từng gây ra một vụ cướp tài sản. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện Trung có dấu hiện tâm thần nên đưa đi giám định.

Kết quả cho thấy, thời điểm gây án vào năm đó, anh ta bị hạn chế khả năng nhận thức cũng như hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Trung sau đó bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cũng cho biết thêm, do cách đây hơn 2 năm, Trung từng có dấu hiệu tâm thần nên nếu khởi tố bị can thì phải đưa nghi phạm này đi giám định.

“Công an đang xem xét tính chất mức độ thương tích của bị hại ra sao. Khả năng kẻ gây án sẽ bị khởi tố tội giết người cao hơn tội cố ý gây thương tích và tội cướp tài sản", Thiếu tướng Dũng nói.

Như Infonet đã đưa tin, tối 3/3/2021, trên tuyến đường ĐH07, đoạn qua xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Trung chặn đầu xe của chị H. đòi tiền. Khi chị H. nói không có thì bị Trung dùng dao đâm hai nhát vào lưng rồi bỏ trốn.

Hậu quả, chị Hà bị thủng lá lách, tràn dịch phổi, tụ máu vùng bụng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

