Siêu xe Audi bị 'nướng chín' trong garage bốc cháy dữ dội

Khoảng 18h30 ngày 13/10, người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh phát hiện lửa và khói bốc cao tại garage thuộc Công ty TNHH Auto T.P.

Một chiếc Audi trong garage bị hư hỏng nặng.

Các tổ công tác tiếp cận khoanh vùng không cho đám cháy lan sang nhà dân.

Ba xe ô tô và 1 xe gắn máy bị cháy rụi.

Hơn 100m2 garage bị hư hỏng sau vụ cháy.

Người dân huy động bình chữa cháy mini dập lửa, tuy nhiên cửa khóa kín, đám cháy phát triển mạnh và không thể tiếp cận. Một số người sống gần garage này cho hay, vừa hết giờ làm, nhân viên trong garage đóng cửa ra về một lúc thì lửa và khói đen bốc lên.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 7, quận 4 và Đội Chữa cháy và CNCH - KV1 với 7 xe chữa cháy chuyên dụng và 42 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Do cửa chính của garage đóng kín, các tổ chữa cháy đã sử dụng xe chuyên dụng tông sập cửa garage mới có thể tiếp cận hiện trường.

Bên trong garage diện tích khoảng 100m2, một số xe ô tô (trong đó có chiếc Audi) và xe gắn máy bị lửa táp vào bốc cháy nghi ngút. Các chiến sĩ PCCC nhanh chóng khoanh vùng và sau 30’ thì dập tắt đám cháy. Tại hiện trường 3 xe ô tô, 1 xe gắn máy và toàn bộ garage rộng 100m2 bị cháy và hư hỏng nặng.

Công an quận 7 khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Công an Bắc Ninh nói gì về vụ nổ khiến 3 người chết, 6 người bị thương? Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc được xác định là tai nạn lao động, hiện Công an huyện Quế Võ được giao điều tra, làm rõ.

Theo cand.com.vn