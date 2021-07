Vụ gần 100 ô tô bị ăn trộm ở Hà Nội, công an phá án bóc trần thủ đoạn tinh vi

Từ vụ phát hiện đường dây tiêu thụ gần 100 chiếc xe ô tô trộm cắp, Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khuyến cáo người dân không nên chủ quan cho rằng xe không có giá trị cao để ở nơi công cộng là không bị mất trộm

Ngày 6/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây tiêu thụ gần 100 chiếc xe ô tô trộm cắp ở Hà Nội.

4 đối tượng cùng bị khởi tố về tội trộm cắp và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hồ sơ vụ án đã được chuyển tới cơ quan Công an TP Hà Nội để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Đại tá Dương Văn Hiếu (bên phải) - Trưởng Công an quận Cầu Giấy xuống hiện trường vụ án ở Hưng Yên

Trao đổi với PV Infonet về việc này, Đại tá Dương Văn Hiếu – Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khuyến cáo: “Để bảo đảm tài sản giá trị lớn như ô tô tránh bị mất cắp, chủ phương tiện phải bảo quản, trông giữ cẩn thận. Hoặc nếu gửi xe ngoài bãi gửi thì phải tìm hiểu địa chỉ thực sự tin tưởng.

Trong đó, cần chú ý, gửi xe mà đưa chìa khóa cho bảo vệ cũng không hẳn là an toàn. Nhiều khi đạo tặc muốn trộm xe, sau một thời gian quan sát, chúng chỉ đọc biển số xe là bảo vệ bất cẩn có thể đưa luôn chìa khóa để đánh xe đi”.

Đại tá Dương Văn Hiếu nhấn mạnh: “Người dân phải biết bảo quản tài sản, không nên để khối tài sản lớn không đúng nơi quy định, nơi không người bảo quản trông giữ. Tuyệt đối không được mất cảnh giác.

Không nên nghĩ rằng những chiếc xe ô tô cũ và giá trị không cao nên cứ để ngoài đường, sân chung cư... hoặc xe có giá trị cao không sợ mất cắp. Việc người dân để xe không đúng nơi quy định đã và đang gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý an ninh trật tự, cũng như bảo vệ tài sản cho công dân”.

Chiếc xe Innova - manh mối phát hiện gần 100 ô tô bị trộm cắp ở Hà Nội.

"Do vậy, để tránh mất cắp, người dân cần để xe đúng nơi quy định (hầm để xe hoặc nơi trông giữ xe được cấp phép). Khi gửi xe, các chủ xe cần phải lấy vé.

Còn cẩn thận hơn nữa thì người dân phải thỏa thuận với người trông giữ xe chú ý: ai lấy xe phải hỏi xe đó mang biển kiểm soát bao nhiêu, chủ xe tên gì…, nhằm tránh người nhặt được vé xe vào trộm”, Trưởng Công an quận Cầu Giấy lưu ý.

Gầm 100 chiếc xe tang vật trong vụ án.

Theo Đại tá Dương Văn Hiếu, việc để xe không đúng nơi quy định đang tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp dễ dàng hơn.

Không nên để xe ô tô là khối tài sản lớn ở nơi công cộng như dưới đường, vỉa hè trước cửa nhà hay sân chung cư chỉ để tiết kiệm phí trông giữ vài ngày hay một tháng....

Nói về việc đối tượng trộm cắp ngang nhiên thuê xe cẩu đến cẩu xe đỗ ngoài đường, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho hay, việc thuê xe đi cẩu các xe ô tô đỗ không đúng nơi quy định là thủ đoạn mới của nhóm tội phạm trộm cắp. Người dân xung quanh có thể nghĩ đó là xe vi phạm nên các cơ quan chức năng tới cẩu đi để xử lý, do đó sẽ khó phát hiện sớm để báo công an ngăn chặn hành vi phạm pháp.

Tuy nhiên, trên thực tế, do các điểm trông giữ xe còn thiếu và còn nhiều hạn chế nên một số người dân vẫn để xe trước cửa nhà, cả ngày lẫn đêm.

"Đến nay, theo ghi nhận thì các xe trộm cắp này mới chỉ tiêu thụ trong nước, tháo phụ tùng để bán hoặc lắp biển giả, đục số khung số máy để lưu thông. Vậy nên khi người dân mua xe cần phải kiểm tra giấy tờ đầy đủ, kiểm tra số khung số máy cho chuẩn để tránh rơi vào tình huống mua phải xe gian...", Đại tá Dương Văn Hiếu nói thêm.

Tiến Anh