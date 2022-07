Gã thợ hàn điều hành đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thông tin ban đầu về việc triệt phá thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng Bùi Văn Miên.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện đối tượng Bùi Văn Miên, thuê nhà tại xã Bắc An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) làm nghề hàn xì có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình theo dõi xác định, lợi dụng vỏ bọc là thợ hàn, Miên câu kết với một số đối tượng ở Kim Bôi, Hòa Bình chế tạo, tàng trữ, mua bán súng tự chế đạn hoa cải. Từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch xác minh và lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình theo dõi, khoảng 16h30 ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Chí Linh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Chí Linh, tại khu vực xã Bắc An đã phát hiện Lê Thanh Hồng (SN 1988, ở xã Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng tự chế đạn hoa cải. Quá trình đấu tranh, Hồng khai vừa mua súng của Bùi Văn Miên với giá 15 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Văn Miên cùng tang vật vụ án.

Khám xét nhà Miên, tổ công tác thu giữ 8 khẩu súng tự chế đạn hoa cải, trong đó có 4 khẩu cắt ngắn nòng cùng 25 viên đạn đã thành phẩm, 24 vỏ đạn, 1 gói thuốc nổ và một số máy móc, công cụ sử dụng để chế tạo súng (máy khoan, máy cắt, máy hàn…).

Tại cơ quan Công an, Miên khai nhận, ngoài việc tự chế tạo súng, Miên còn mua các bộ phận súng gồm vỏ đạn, nòng súng, củ cò, báng súng, ốp tay cầm súng, viên chì, thuốc nổ… của một số đối tượng trú tại Kim Bôi (Hòa Bình) về lắp ráp, tự chế thành súng để bán. Với phương thức và thủ đoạn như trên, Miên đã bán được 1 khẩu súng với giá 10 triệu đồng. Số súng còn lại đang hoàn thiện để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định trong 9 khẩu súng thu giữ, có 4 khẩu súng là vũ khí quân dụng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng.

