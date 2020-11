Huế: Đường 172 tỷ dài hơn 3km ‘tan nát’ sau bão, do lúc thiết kế không tính việc chặn sóng, nước

Hình ảnh công trình “Đường phía Đông đầm Lập An” bị hư hỏng sau bão 13.

Dự án "Đường phía Đông đầm Lập An" (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có chiều dài 3,4km đã được phê duyệt năm 2016, tổng mức đầu tư 172 tỷ đồng.

Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế (trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế) làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên – Huế là đơn vị tư vấn thiết kế dự án.

Mức đầu tư khủng, tương đương hơn 50 tỷ đồng cho 1km đường, tuy nhiên, chỉ sau một đêm mưa ngập do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Vamco) ngày 14-15/11/2020, con đường đã bị sóng đánh làm sụt lún bờ kè, hàng loạt mảng bê tông cuốn lên mặt đường, hệ thống lan can bị quật đổ ngổn ngang, trơ cả sắt thép…

Phần dưới công trình đã bị xói lở vào sâu.

Mặt vỉa hè đã bị sụt thành hầm

Bờ kè bị sóng đánh hỏng ở nhiều đoạn.

Lan can đổ ngã sau cơn bão số 13.

Trước những hư hỏng nghiêm trọng của dự án, ngày 25/11, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có buổi cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo thông tin từ đơn vị chủ đầu tư, công trình được liên danh 5 nhà thầu thi công gồm: Công ty cổ phần 1.5, Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm, Công ty cổ phần Thành An (đều có trụ sở tại Thừa Thiên – Huế), Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt (trụ sở tại tỉnh Quảng Bình) và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Đại Thịnh (trụ sở tại Đà Nẵng).

Các đơn vị thi công dự án từ tháng 1/2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021, với các hạng mục gồm hệ thống giao thông mặt đường bê tông nhựa (BTN), vỉa hè lát gạch Terrazo, cây xanh bóng mát, hệ thống thoát nước mưa, 5 điểm ngắm cảnh… đã hoàn thành 60% và công trình hư hỏng ở hạng mục lan can 1,8km, lề đường 3.1000m2, mái ta luy 2km…

Ông Nguyễn Công Bình – Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin về công trình “Đường phía Đông đầm Lập An”.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nguyên nhân gây hư hỏng công trình “Đường phía Đông đầm Lập An” là do thiên tai.

Vị này lý giải nước đầm Lập An dâng cao từ 0,5-0,8m so với mặt đường kết hợp với sóng vỗ mạnh trong nhiều giờ cuốn theo các vật nổi như thuyền, bè gỗ, phao, củi gỗ… làm lan can, mái ta luy, đá hộc, lề đường… xói lở, hư hỏng với thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, phần hư hỏng do thiên tai sẽ được bảo hiểm chi trả để khắc phục.

Lan can bị hư hỏng sau cơn bão số 13.

Theo đánh giá của người dân thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) sống gần công trình “Đường phía Đông đầm Lập An”, cơn bão số 13 đi qua tỉnh Thừa Thiên – Huế nhưng địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) không phải tâm bão nên chủ đầu tư nói nguyên nhân hư hỏng mà do thiên tai là không thuyết phục. Người dân hoài nghi về chất lượng, thiết kế… của công trình.

Cũng tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí, ông Nguyễn Công Bình – Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, xuất phát theo quy hoạch có mục tiêu là chỉnh trang đô thị nên khi thiết kế công trình không tính đến việc chặn sóng, chịu lực sóng nước…

Hà Oai