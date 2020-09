Đường dây lô đề 126 tỷ do 'hot girl' bán bánh mướt điều hành hoạt động thế nào?

Phan Thị Trang - "bà trùm" ghi lô đề trong vỏ bọc cô gái bán bánh mướt.

Ngày 14/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang và 9 bị can khác về tội "Tổ chức đánh bạc".

Được biết, Phan Thu Trang hàng ngày bán bánh mướt, nhưng đây chỉ là vỏ bọc để "hot girl" này cầm đầu một đường dây đánh bạc với hình thức ghi lô đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Có những ngày cao điểm, số tiền giao dịch đánh bạc mà đường dây do "hot girl" này cầm đầu lên đến 5 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, tháng 6/2020, trinh sát phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề với quy mô lớn. Chuyên án được thiết lập để đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra, xác định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu lực lượng chức năng. Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang (SN 1989, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh). Dưới trướng của Trang là các đại lý cấp 1 (chủ yếu là phụ nữ) trên địa bàn TP Vinh và các huyện lân cận. Các đại lý chuyển bảng lô đề cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.

Bị can Phan Thị Trang "tuyển" nhiều “quý bà” làm đại lý cấp 1 trong đường dây ghi lô đề trăm tỷ.

Đến rạng sáng 28/8, Ban chuyên án đã triển khai các mũi công tác, bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi đánh bạc, các đối tượng này đều trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu, cảnh sát xác định số tiền đánh bạc từ ngày 01/8 - 27/8/2020 của các đối tượng là 126 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày số tiền đánh bạc từ 100 triệu đồng trở lên, cao nhất khoảng 5 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo www.tienphong.vn