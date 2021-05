Bình Dương: Bác sỹ bị trộm đâm tử vong

Tới rạng sáng nay (5/5), Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang truy bắt thủ phạm đâm chết một bác sỹ nha khoa.

Nạn nhân là anh P.V.T (SN 1988, HKTT tỉnh Bình Phước).

Theo đó, tối cùng ngày, do tiệm nha khoa trên đường D37, khu dân cư VietSing, phường An Phú, TP Thuận An vắng khách nên anh T qua quán bida đối diện để ngồi chơi. Thời điểm này cửa tiệm nha khoa vẫn mở và để đèn, phía trước anh T có dựng một chiếc xe máy hiệu Exciter.

Hiện trường vụ việc.

Một lúc sau, khi anh T đang ngồi trong quán bida thì phát hiện có một đối tượng nam đang bẻ khóa trộm chiếc xe của mình.

Anh T chạy về hô hoán, đồng thời giằng co với tên trộm. Trong lúc giằng co, đối tượng bất ngờ dùng hung khí đâm anh T khiến anh này gục xuống, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và chưa lấy được chiếc xe.

Chiếc xe máy của nạn nhân.

Nạn nhân T nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để truy bắt thủ phạm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, truy xét.

Theo congan.com.vn