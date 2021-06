Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng bán ma túy đổi lấy pháo nổ

Chiều 24/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ Vũ Văn Mạnh (SN 1986, ở thôn Đông Nham 1, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng) để đều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ 337,5 kg pháo.

Vũ Văn Mạnh tại cơ quan công an.

Theo Công an Hải Phòng, quan công tác nắm tình hình, Công an huyện An Lão phát hiện đối tượng Vũ Văn Mạnh (SN 1986, ở thôn Đông Nham 1, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ khối lớn pháo nổ.

Từ tài liệu thu thập được, ngày 22/6, cơ quan công an xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ. Đến khoảng 21h ngày 23/6, Công an huyện An Lão bắt quả tang Vũ Văn Mạnh đang trên đường đi bán ma túy, thu giữ 16 ống nhựa chứa 2,24 gam ma túy đá.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Vũ Văn Mạnh, lực lượng Công an thu giữ thêm 34 đoạn ống nhựa chứa 3,53 Methaphetamin và nhiều tang vật khác liên quan đến việc buôn bán, sử dụng ma túy.

Mạnh cùng tang vật.

Ngoài ra, Công an huyện An Lão cũng thu giữ 131 bánh pháo, 156 quả pháo nổ các loại với tổng trọng lượng 337,5 kg.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Mạnh khai nhận đã mua ma túy về bán cho các con nghiện, nếu không có tiền thì đổi bằng pháo, mỗi bánh pháo được Mạnh bán với giá từ 200.000 - 500.000 đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Mạnh để điều tra, mở rộng án.

Sông Yên