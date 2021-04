Dùng đá ném vào đầu bạn nhậu nhập viện, 9X lĩnh án tù

Theo cáo trạng, chiều 10/7/2020, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990), Nguyễn Xuân Sơn (SN 1997), Trương Văn Lợi (SN 1991), cùng trú TP Đà Nẵng và 5 người khác ngồi nhậu tại một quán ở biển Xuân Thiều, quận Liên Chiểu.

Khoảng 16h cùng ngày, giữa Sơn và Lợi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tài đứng dậy can ngăn thì bị Hiệp đấm vào mặt. Khi Tài hỏi “sao anh lại đánh em” thì tiếp tục bị Hiệp đấm tiếp vào má.

Bỏ chạy ra ngoài, Tài nhặt cục đá loại bê tông ném vào đầu Hiệp làm nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Hiệp được mọi người đưa đi cấp cứu, còn Tài bỏ về nhà. Kết quả giám định cho thấy, tỷ lệ thương tích của Hiệp là 28%.

Theo hồ sơ, Tài có 2 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Tài 10 năm 6 tháng tù.

Đối với Sơn, Lợi và Hiệp đã có hành vi đánh nhau nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị xử phạt hành chính.

Hồ Ca

