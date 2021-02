Khu xử lý nước thải bỏ hoang 7 năm: Bắt giam Giám đốc nhà thầu thi công

Liên quan đến sai phạm tại công trình nước thải 37 tỷ bỏ hoang, sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Giám đốc Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp và bắt tạm giam một nhà thầu.

Sáng nay (4/2), thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh (Công ty Tiến Thịnh); đồng thời khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với Phan Xuân Mạo – nguyên Giám đốc Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột (ông Mạo được tại ngoại do đang bị bệnh nặng).

Toàn cảnh Khu xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Tân An.

Cả ông Thịnh và ông Mạo đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự.

Như Infonet đã thông tin, Dự án Khu xử lý nước thải tâp trung tại Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) được UBND tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 37 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh, được triển khai từ năm 2012 nhưng đến 2014 thì ngừng thi công.

Đơn vị trúng thầu thi công gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 31 tỷ đồng là liên doanh giữa Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh và Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường.

Mặc dù công trình xử lý nước thải đang thi công dang dở nhưng đại diện chủ đầu tư với đơn vị thi công đã lập hồ sơ nghiệm thu “khống” máy móc thiết bị, thanh toán số tiền hơn 9,5 tỉ đồng.

Theo cơ quan chức năng, giá trị chênh lệch do chủ đầu tư đã thanh toán cho đơn vị thi công đến thời điểm hiện nay không có khối lượng thi công thực tế, gây hậu quả thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền là hơn 7,9 tỉ đồng.

Vào tháng 9/2016, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra các sai phạm tại dự án trên.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk lại ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì xác định “không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Đến năm 2020, vụ án được Công an tỉnh Đắk Lắk phục hồi điều tra.

