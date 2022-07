Đột kích, triệt phá điểm ‘bay lắc’ trong quán karaoke ở TP Huế

Các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở TP Huế trong đêm thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, tạm giữ hình sự.

Ngày 29/7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán Karaoke Na Na bị bắt quả tang.

Trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 26/7, trong quá trình kiểm tra tại quán Karaoke Na Na (số 55 đường Huyền Trân Công Chúa, TP Huế) do Lê Thái Thịnh làm chủ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP Huế) phối hợp với Công an phường Thủy Xuân (TP Huế) bắt quả tang Lê Viết Lây (SN 1989, trú ở xã Hương Thọ, TP Huế và Lê Thái Thịnh (SN 1995, trú ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cùng Nguyễn Văn Cường (SN 1998, trú ở TP Huế) và Nguyễn Đức Duy (SN 1990, trú ở Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đó, cơ quan công an thu giữ một lượng bột mịn màu trắng nằm trên đĩa và cùng nhiều vật dụng để sử dụng ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận Lê Viết Lây và Lê Thái Thịnh là người đứng ra để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Cơ quan Công an TP Huế, quán Karaoke Na Na là một trong những điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nằm trong kế hoạch triệt phá của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP Huế).

Hà Oai