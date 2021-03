Đồng loạt ‘gom’ 2 đầu nậu, thu giữ đủ chủng loại ma túy ở Hải Phòng

Hai đối tượng cùng các loại ma túy tổng hợp, xe ô tô, cân tiểu ly... đã bị Công an TP Hải Phòng cùng Cảnh sát biển bắt giữ.

Sau thời gian nắm tình hình, xây dựng chuyên án đấu tranh, hồi 15h05 ngày 7/3, tại khu vực trước Bưu điện thị trấn An Lão (huyện An Lão, Hải Phòng), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng kết hợp với Phòng phòng, chống tội phạm về ma túy - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1990, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 102,08 gam Methamphetamine, 1 xe ô tô và 3,5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Quốc Tuấn (SN 1983, trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 3,12 gam Methamphetamine; 0,89 gam Ketamine; 16,78 gam MDMA; 2,37 gam Heroin; 524,15 gam cần sa; 1 cân điện tử... cùng nhiều tang vật liên quan.

Đáng chú ý quá trình khám xét nơi ở của Đặng Quốc Tuấn, cơ quan công an phát hiện 5 đối tượng cả nam lẫn nữ; qua test nhanh nước tiểu các đối tượng trên đều đương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đặng Quốc Tuấn và Nguyễn Tuấn Dũng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đưa 5 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy.

