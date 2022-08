Đồng đội trào nước mắt trong đám tang 3 liệt sĩ PCCC hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy

Chiều 5/8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân cho các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy.