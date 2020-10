Cụ bà 80 tuổi cảnh giác cao độ, thoát 'bẫy' kẻ tự xưng công an đe dọa và đòi 250 triệu đồng

Cụ bà 80 tuổi nhận cuộc điện thoại của một người tự xưng là công an và người này buông lời đe dọa, yêu cầu nộp 250 triệu đồng nhưng với sự cảnh giác cao, cụ bà trình báo công an nhờ giúp đỡ.

Ngày 19/10, Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng với thủ đoạn giả danh công an gọi điện thoại đe dọa.

Công an ngăn chặn đối tượng tự xưng là công an để chiếm đoạt tài sản của cụ bà.

Trước đó, vào ngày 8/10, Công an phường Thanh Xuân Bắc nhận được tin báo của bà N T V. (80 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc) về việc có đối tượng tự xưng công an, gọi điện thoại yêu cầu vợ chồng bà chuyển 250 triệu đồng...

Theo bà V. cho biết, một đối tượng xưng là Công an quận gọi vào điện thoại cố định của gia đình bà, nói bà có liên quan tới một vụ án. Đối tượng yêu cầu bà chuẩn bị 250 triệu đồng, buổi chiều sẽ có người đến làm việc và nhận tiền, nếu không sẽ bị bắt giữ.

Thấy khả nghi vì giống thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo đã được công an cảnh báo, bà V. yêu cầu đối tượng làm việc trực tiếp, không nói chuyện qua điện thoại. Lúc này, đối tượng hẹn 14h sẽ có người đến làm việc với gia đình bà.

Ngay sau đó, bà Bà V. đã thông báo sự việc tới Công an phường Thanh Xuân Bắc nhờ hỗ trợ. Sau khi nắm tình hình, Công an phường Thanh Xuân Bắc đã giải thích rõ cho bà V. về thủ đoạn lừa đảo này và nhắc nhở bà V. không nghe, không làm theo những yêu cầu của đối tượng.

Trước phương thức và thủ đoạn như trên, Công an Hà Nội đã nhiều lần khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Công an Hà Nội khẳng định, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không có việc gọi điện thoại để yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Tân Trường