Đối tượng truy nã ‘sa lưới’ khi quét mã QR khai báo y tế

Chiều 14/9, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Vĩnh Lộc vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Tuấn (SN 2004, trú xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc) có lệnh truy nã nhưng bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Đỗ Văn Tuấn tại cơ quan công an

Trước đó, vào sáng 14/9, tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn trên QL 217 đoạn qua địa phận xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc.

Tại đây, thông qua phần mềm khai báo y tế bằng quét mã QR, công an phát hiện Đỗ Văn Tuấn là đối tượng có lệnh truy nã nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận sau khi hoàn thành các bước xét nghiệm Covid-19, đêm 13/9 đối tượng đi nhờ xe ô tô của một người quen từ Bắc Ninh về Thanh Hóa thì bị bắt giữ.

Được biết, vào tháng 6/2021, Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an phát lệnh truy nã.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị