Đối tượng hình sự nguy hiểm đã bị bắt sau hơn 1 ngày trốn khỏi nhà tạm giữ

Sau hơn 1 ngày trốn khỏi nơi tạm giữ, Trần Nhạc (trú TP Huế) đã bị lực lượng công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Sáng nay (23/11), thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt được Trần Nhạc, kẻ trốn khỏi nhà tạm giữ, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trần Nhạc bị bắt giữ sau hơn 1 ngày trốn khỏi nơi giam giữ. (Ảnh: Facebook)

Khoảng 21 giờ ngày 22/11, người dân và lực lượng chức năng phát hiện một người có đặc điểm giống Nhạc đang lẩn trốn tại địa bàn xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu nên tổ chức vây bắt. Bị phát hiện, Nhạc bỏ chạy ra một cách đồng ở xóm 8, xã Quỳnh Hậu nhưng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. Ngay trong đêm 22/11, Trần Nhạc đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/11, Trần Nhạc (SN 1996, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; là đối tượng tạm giam) đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Quỳnh Lưu.

Trần Nhạc trước khi bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm chiến sĩ phối hợp với công các địa phương truy bắt Trần Nhạc. Các ngả đường ở huyện Quỳnh Lưu đều có người giám sát, nhiều xe khách, xe tải qua địa bàn Nghệ An được kiểm tra.

Đối tượng Nhạc có đặc điểm: mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám đen, cắt tóc đầu đinh, nói giọng Huế, cao 1 m 65, màu da ngăm đen, mặt gãy, hơi móm.

Được biết, Trần Nhạc bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ trước đó do liên quan tới ma túy.

Theo nld.com.vn