Đối tượng cuối cùng trong nhóm đốt xe ô tô để đòi nợ ra đầu thú

Nguyễn Văn Quang (SN 1996), đối tượng cuối cùng trong nhóm đốt xe ô tô để đòi nợ ở Hải Dương đã ra đầu thú. Trước đó, Công an thị xã Chí Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can.

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Quang là đối tượng thứ 4 trong ổ nhóm côn đồ gây ra vụ án huỷ hoại tài sản ở TP Chí Linh. Việc bắt giữ Quang và đồng phạm đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, các trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Luân (SN 1990, ở khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) điều hành. Ngoài hoạt động cho vay lãi nặng, Luân còn có biểu hiện nghi vấn tổ chức các hoạt động cờ bạc trên địa bàn. Đối tượng trong ổ nhóm của Luân phần lớn cũng là những kẻ có tiền án, tiền sự; hoạt động với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Vì thế, việc thu thập tài liệu gặp không ít khó khăn.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã cùng các trinh sát tỉ mỉ xây dựng kế hoạch. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại TP Chí Linh; phối hợp với Công an TP Chí Linh và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương, nắm bắt di biến động của các đối tượng nghi vấn. Trong thời gian này, vào ngày 7/2, tại nhà của Trương Đình Quý (trú tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh), một đối tượng hình sự đã xảy ra một vụ nổ súng. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Sau khi có thông tin trên, các trinh sát đã vào cuộc, điều tra. Song việc thu thập tài liệu ban đầu gặp không ít khó khăn do bị hại là Trương Đinh Quý và người thân, không đã cho nhiều người vay nợ nên không biết ai đã gây ra vụ việc trên.

Cùng thời gian này, tại nhà Lê Văn Tân (ở TP Chí Linh) cũng bị một nhóm đối tượng đến nhà, uy hiếp đòi tiền. Đỉnh điểm là các đối tượng đã gây ra vụ đốt chiếc xe ô tô của gia đình anh Tân để tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH một thành viên Thái Tân Thịnh, địa chỉ tại Khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh.

Chiếc xe trên do chị Hoàng Thị Liên (SN 1972) là vợ của anh Tân làm Giám đốc đứng tên, bị đốt bằng xăng, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Đến lúc này, anh Tân mới đến cơ quan Công an trình báo; nạn nhân cung cấp một số thông tin liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Lúc này, trinh sát của Công an TP Chí Linh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương lại phải đối mặt với một khó khăn khác. Các đối tượng có liên quan sau khi vụ án xảy ra đã bỏ trốn. Song căn cứ vào lời khai của người bị hại và các chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Chí Linh đã xác định đối tượng gây ra gồm Luân, Nguyễn Văn Quang còn gọi là Quang Chém (SN 1996, trú tại khu dân cư Vĩnh Long, phường Văn Đức); Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, trú tại khu dân cư Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, TP Chí Linh); Nguyễn Văn Tư (SN 1990, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Quá trình rà soát, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; tiến hành bắt giữ và thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân, Đông và Quang về tội gây rối trật tự công cộng và tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Quang sau đó đã vắng mặt khỏi địa phương.

Vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng truy tìm theo dấu vết của Quang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 11/2021, các trinh sát vận động đối tượng Quang ra đầu thú.

Phòng Cảnh sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ vụ án các đối tượng gây ra. Trước đó, thông qua Hà Huy Hùng (trú tại Hải Dương), Nguyễn Thành Luân quen biết với Lê Văn Tân (trú tại phường Tân Dân, TP Chí Linh). Đến khoảng tháng 7/2021, Tân lấy tài khoản của Luận để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Sau khi đánh bạc được 1-2 tuần, Tân thua số tiền 700 triệu đồng. Tân trả được 400 triệu đồng, còn nợ lại 300 triệu đồng, Hùng là người đứng ra nhận nợ với Luân. Thời gian sau đó, Tân tiếp tục đánh bạc và nợ Luân số tiền hơn 2,2 triệu đồng. Hai bên đã chốt tổng số tiền nợ là 2,5 tỷ đồng. Sau đó, Luân đã nhiều lần đòi tiền nhưng Tân chưa có tiền trả và nhiều lần không nghe điện thoại của Luân.

Ngày 5/8/2021, Luân đến nhà gặp Dũng, nói về việc Tân nợ hơn 2,5 tỷ đồng mục đích là tìm cách ép Tân phải trả nợ tiền cho Luân. Sau đó, Dũng chủ động đề xuất mua xăng để đốt cửa nhà Tân, Luân đồng ý. Khoảng 17h cùng ngày, Dũng đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS 34P1-5156 (xe đăng ký mang tên vợ Dũng là Lê Thị Nguyệt) đến cây xăng mua và đựng xăng vào 5 chai (loại chai dầu ăn 1 lít) rồi đi về.

Sau đó, Dũng gọi điện cho một đối tượng cũng ở Hải Dương để cùng gây án. Đến khoảng 1h ngày 6/8, Dũng lấy trong nhà ra 2 bộ áo mưa màu đen để vào balô rồi gọi đối tượng trên cùng gây án. Sau khi quan sát, các đối tượng đã gây ra vụ đốt xe, làm thiệt hại hại tài sản khoảng hơn 100 triệu đồng.

Theo cand.com.vn