Tạm giữ 2 đối tượng đâm chiến sỹ Công an Bắc Giang tử vong

icon

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 6 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội.