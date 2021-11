Đình chỉ công tác cán bộ công an dùng súng đe dọa nhân viên y tế

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Duy Ngọ, người có hành động rút súng và đe dọa 2 nhân viên y tế xảy ra đêm 11/11.

Chiều 13/11, một lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cho biết, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ Nguyễn Duy Ngọ - Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, trực thuộc đơn vị này, để xử lý vì liên quan đến việc dùng súng đe dọa 2 nhân viên y tế.

"Sự việc này rõ ràng là sai. Quan điểm chỉ đạo của Công an tỉnh và Công an huyện Lâm Hà là phải xử lý nghiêm theo quy định", vị lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà khẳng định.

Thông tin thêm về sự việc, vị lãnh đạo này cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ việc từ Công an huyện Đức Trọng, đơn vị đã cử lãnh đạo tiếp nhận thông tin.

Cán bộ công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (áo đỏ) rút súng đe dọa cán bộ y tế (Ảnh cắt từ clip).

"Đơn vị phối hợp với Công an huyện Đức Trọng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Y tế, đích thân lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã có lời xin lỗi Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và những nhân viên y tế có liên quan. Chúng tôi hứa sẽ xử lý nghiêm sự việc để không làm ảnh hưởng tới tâm lý của cán bộ, nhân viên ngành y", lãnh đạo này nói.

Vị này cũng cho biết, sáng 12/11, Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an huyện Đức Trọng yêu cầu ông Nguyễn Duy Ngọ về đơn vị làm giải trình sự việc.

Theo đó, khẩu súng mà ông Ngọ dùng (xuất hiện trong clip) là súng bắn đạn hơi cay, được trang bị để người này thực hiện nhiệm vụ trong chức trách một cán bộ công an.

"Trong lúc đi công tác, ông Ngọ này nghe tin con trai đầu lòng (4 ngày tuổi) bị bệnh nên chạy về đưa đi bệnh viện cấp cứu trong lúc vẫn mang theo khẩu súng. Khi đưa con đến cổng số một của Trung tâm y tế, phát hiện cổng đóng nên ông Ngọ và các thành viên đi cùng có tâm lý hoảng loạn, lo sợ bệnh tình của con chuyển biến nặng, dẫn đến hành vi rút súng đe dọa", lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cung cấp thông tin.

Hiện Công an huyện Lâm Hà đã quyết định đình chỉ công tác cán bộ Nguyễn Duy Ngọ và báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.

