Điều tra vụ 3 ngư dân bị nhóm người lạ truy sát trên biển

Theo báo CAND, ngày 14/11, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với lực lượng Biên phòng điều tra xác minh vụ việc 3 ngư dân nuôi ngao trên biển thuộc địa phận xã Vinh Quang bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo trình bày của ông Đoàn Văn Chép (SN 1973, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) với cơ quan chức năng, vào 13h ngày 13/11, khi đang tham gia khai thác và nuôi trồng hải sản ở khu vực Cầu Nam, xã Vinh Quang, ông Chép cùng Đỗ Đức Long (SN 1976, ở đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) và Vũ Văn Hưng (SN 1979, ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) bất ngờ bị 1 nhóm đối tượng đi cano mang theo hung khí xông vào tấn công.

Nạn nhân trong vụ truy sát trên biển trình báo với cơ quan chức năng. (Ảnh: Báo CAND)

Thời điểm các đối tượng lạ mặt xuất hiện, ông Chép đang một mình trên thuyền đánh cá. Cách đó không xa, ông Long cũng một mình một thuyền đánh cá. Còn lại ông Hưng đang trên chòi canh ngao.

Bất ngờ từ phía bến Nam Hải (huyện Kiến Thụy) xuất hiện 2 ca nô áp sát và xông lên dùng dao kiếm, gậy gộc gây thương tích, khiến ông Long sợ hãi phải nhảy xuống biển.

Mặc dù biết ông Long bị thương tích nặng ở chân nhưng nhóm đối tượng này vẫn ở trên 2 cano chạy vòng quanh, tiếp tục dùng hung khí tấn công. Sau đó, các đối tượng này bỏ mặc ông Long dưới biển, tiếp tục xông lên chòi canh, dùng kiếm chém liên tiếp vào đầu ông Hưng.

Gây thương tích cho ông Hưng xong, các đối tượng này quay sang thuyền ông Chép, dùng cán kiếm đánh nhiều nhát vào mặt khiến ông này không thể chống cự nổi.

Sau khi gây ra vụ việc, nhóm đối tượng lên xuồng máy chạy về hướng huyện Kiến Thụy.

Ông Chép băng bó vết thương cho ông Hưng, đồng thời gọi điện cho người chạy xuồng xuống đón Hưng đưa đi cấp cứu.

May mắn lực lượng Biên phòng Đồn 42 huyện Kiến Thụy kịp thời có mặt cứu vớt ông Long, sau đó phối hợp cùng người dân dùng xuồng đưa cả 3 nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, ông Vũ Văn Hưng bị thương tích ở phần đầu do vật sắc nhọn gây lên, còn ông Đỗ Đức Long bị gãy chân phải cùng nhiều thương tích khác trên người. Các nạn nhân sau đó đã được sơ cấp cứu, phẫu thuật vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng.

Thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng 46 Tiên Lãng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Sáng 14/11, Công an huyện Tiên Lãng cùng VKSND huyện Tiên Lãng và Bộ đội Biên phòng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các bị hại và nhân chứng để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết, tại các khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự bắt nguồn từ tranh chấp, xâm chiếm, không chỉ nhằm mục đích nuôi trồng, đánh bắt mà vì nguồn lợi lớn để khai thác tài nguyên khoáng sản. Do đó, Công an huyện Tiên Lãng khẳng định sẽ phối hợp cùng với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật để sớm ổn định tình hình trên địa bàn.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

