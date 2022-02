Quảng Trị: 2 bị can khoét tường trốn trại tạm giam, phòng giam có que sắt 20cm

Qua kiểm tra phòng tạm giam sau khi bị can Nguyễn Văn Tiềm và Đoàn Trân bỏ trốn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện lỗ khoét rộng 0,15m2 và que sắt dài 20cm bên trong.

Bị can Đoàn Trân thời điểm bị bắt do liên quan đến đường dây vận chuyển ma tuý ở Quảng Trị. (Ảnh: Mạnh Hùng/BPQT).

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thủy – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cam Lộ (Quảng Trị) xác nhận và cho biết, lực lượng chức năng đang truy bắt 2 bị can khoét tường rồi trốn khỏi Trại tạm giam Công an huyện vào ngày 20/2.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, VKSND huyện Cam Lộ nhận được thông tin từ cơ quan công an vào lúc 7h ngày 20/2 về việc bị can Nguyễn Văn Tiềm và Đoàn Trân trốn khỏi Trại tạm giam Công an huyện và hiện đơn vị đã có báo cáo với VKSND tỉnh.

Cụ thể, rạng sáng ngày 20/2 bị can Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, trú ở xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Đoàn Trân (SN 1972, trú ở khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã khoét tường Trại tạm giam Công an huyện Cam Lộ rồi bỏ trốn. Trước đó, Nguyễn Văn Tiềm bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Đoàn Trân bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

“Qua kiểm tra bên trong phòng tạm giam, lực lượng chức năng phát hiện có lỗ khoét rộng 30 x 50 cm trên tường hướng phía Nam và có một que sắt dài 20cm nằm trong phòng. Việc vì sao có que sắt dài 20cm trong phòng tạm giam đang được điều tra”, bà Thủy cho biết thêm.

Cũng theo bà Thủy, Trại tạm giam Công an huyện Cam Lộ được xây dựng vào năm 1993. 2 bị can Nguyễn Văn Tiềm, Đoàn Trân được tạm giam tại phòng 1A của trại.

Theo cơ quan công an, ngay trong ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tiềm và Đoàn Trân với tội danh kể trên và tội “Trốn khỏi nơi giam” được quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc truy bắt 2 bị can.

Hà Oai