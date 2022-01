Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị đánh tới tấp vì mời bia không uống

Công an TP Thủ Đức đang lấy lời khai của 7 nam, nữ đánh người phụ nữ nhập viện cấp cứu do mời bia nhưng không uống.

Ngày 3/1, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang lấy lời khai Nguyễn Thị Khánh Linh (23 tuổi), Tống Hoàng Hải (25 tuổi, cả 2 ngụ TP Thủ Đức), Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (27 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (19 tuổi, quê Cà Mau) và 3 người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cảnh ẩu đả được camera ghi lại (Ảnh cắt từ clip).

Đây là nhóm đã đánh chị H.T.L. (27 tuổi, quê Tây Ninh) tại quán nhậu trên đường số 23, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Theo điều tra ban đầu, tối 31/12, chị L. cùng 3 người bạn đến quán nhậu trên để gặp mặt cuối năm. Thời điểm này, có một nhóm nam nữ khoảng 20 người ngồi nhậu tại đây.

Trong lúc ăn uống, vài nam thanh niên đi sang bàn của chị L. trêu ghẹo, mời bia nhưng bị từ chối. Thấy vậy, những người nữ nhậu chung cự cãi, hắt bia qua bàn chị L. rồi lao vào ẩu đả.

Cơ quan công an xác định, Linh, Mai và Tuyết cầm ly bia ném, xông vào đánh nhóm chị L., còn Hải giúp sức để những bạn tấn công nạn nhân. Vụ việc khiến chị L. bị thương, nhập viện cấp cứu.

Vị trí xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết, các nạn nhân bị đánh không trình báo công an. Sau khi nắm thông tin, ngày 1/1, Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra truy xét, mời những người có liên quan lên làm việc.

Bước đầu, nhóm này khai nhận hành vi ẩu đả với chị L.. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải và một người khác dương tính với chất ma túy.

Theo dantri.com.vn