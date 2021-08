Thiếu nữ 17 tuổi bị bắt vì liên quan vụ cướp xe của nữ lao công ở Hà Nội

Ngày 6/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Lê Thùy Trang (17 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào sáng cùng ngày để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Đối tượng Lê Thùy Trang.

Lê Thùy Trang là đối tượng thứ 6 bị bắt giữ trong vụ án cướp tài sản của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm trên địa bàn phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) rạng sáng ngày 3/8.

Trước đó, cùng về hành vi không tố giác tội phạm, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000), trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Huy Hoàng và Lê Thùy Trang được nhóm đối tượng cướp tài sản của nữ công nhân môi trường kể lại quá trình gây án cũng như kế hoạch tẩu tán tang vật. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã che giấu, không tố giác hành vi phạm tội của nhóm cướp với cơ quan công an.

Kế hoạch kiếm tiền của nhóm cướp trẻ tuổi

Ngày 5/8, bốn nghi phạm gây ra vụ cướp xe máy của nữ lao công đã bị bắt giữ, gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội), Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Lê Minh Khánh, nghi phạm bị cáo buộc là chủ mưu vụ cướp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận, tối ngày 2/8, Lê Thùy Trang ngồi uống nước tại khu vực Đại La thì bị Công an phường Thanh Lương đưa về trụ sở làm việc vì vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Trang đã gọi điện nhờ Dương và Khánh lên Công an phường Thanh Lương để giúp đỡ.

Khi đến Công an phường Thanh Lương, Dương gặp Hiếu, Khánh, Bình. Sau khi làm việc tại Công an phường Thanh Lương, trên đường về, Khánh, Bình, Hiếu rủ Dương đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, các đối tượng đi về nhà Khánh lấy 2 chiếc kiếm bọc vải áo làm hung khí cầm theo để gây án.

Đối tượng Trương Thiên Bình.

Lê Minh Khánh khai nhận, để tránh bị phát hiện và ảnh hưởng đến người thân, Khánh quyết định sẽ gây án ở một địa bàn xa nhà. Các đối tượng chọn những khu vực tối, vắng vẻ, ít người qua lại để "săn mồi".

Bốn thanh niên chở nhau trên 2 xe máy, trong đó Dương và Hiếu đi một xe, còn một xe Bình chở Khánh. Do Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc tìm kiếm "con mồi" rất khó khăn. Các đối tượng đi từ đường Đại Cồ Việt qua quận Thanh Xuân rồi vòng vào khu vực phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Khi đến trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, nhóm cướp phát hiện một người phụ nữ đi xe máy ngược chiều, mặc trang phục bảo hộ lao động. Lúc này khoảng 1h15 ngày 3/8, đường không có bóng người, Khánh đã bảo Bình và Dương điều khiển 2 xe máy quay lại.

Khánh phân công Dương và Hiếu chặn phía trước, còn mình và Bình áp sát chị lao công. Khi vừa dừng xe, Khánh rút kiếm ra đe dọa nạn nhân, yêu cầu đưa chìa khóa xe máy. Dù nữ lao công khóc lóc van xin nhưng cả bọn vẫn không tha, cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát...

Sau khi gây án, các đối tượng mang chiếc xe máy cướp được về để ở một con ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Sau đó, Bình và Khánh chở nhau đi vứt 2 chiếc kiếm ra sông Hồng, đoạn ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên, rồi về nhà.

Bùi Quý Dương (trái) và Trịnh Minh Hiếu.

Trưa cùng ngày (3/8), sau khi xem được đoạn clip chia sẻ thông tin về vụ cướp tài sản của chị lao công trên mạng xã hội facebook, Nguyễn Huy Hoàng và Lê Thùy Trang biết thủ phạm gây án chính là nhóm Khánh, Bình, Hiếu và Dương. Đồng thời, Hoàng và Trang cũng được Khánh và Bình xác nhận, tường thuật lại toàn bộ nội dung vụ án.

Thấy nguy cơ bị bại lộ, các đối tượng Khánh, Bình, Hoàng và Trang bàn bạc và thống nhất sẽ mang chiếc xe máy cướp được đến để ở khu vực gần nhà chị lao công để tránh bị cơ quan công an phát hiện.

Khoảng 6h sáng hôm sau, ngày 4/8, bốn đối tượng trên đã mang chiếc xe cướp được của chị Trâm để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao (đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) sau đó về nhà.

Ngày 5 và 6/8, toàn bộ 6 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản trên lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ những công cụ, phương tiện mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

