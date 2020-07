Bỏ cấp GPLX hạng A0 cho người lái xe gắn máy dưới 50 phân khối

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất rất nhiều quy định mới về giấy phép lái xe; chia giấy phép lái xe thành 17 hạng khác nhau gồm: A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1….

Sau khi tiếp thu ý kiến người dân, ban biên soạn dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã quyết định bỏ quy định cấp giấy phép lái xe hạng A0 cho người lái xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xylanh dưới 50 phân khối hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW.

(Ảnh minh họa: Báo Hải Phòng)

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất rất nhiều quy định mới về giấy phép lái xe. Theo đó, Bộ Công an chia giấy phép lái xe thành 17 hạng khác nhau thay vì 13 hạng như hiện nay, gồm A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1…. Đáng chú ý, trong số đó, lần đầu tiên giấy phép lái xe hạng A0 được quy định cấp cho người lái xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xylanh dưới 50 phân khối hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW. Người điều khiển loại phương tiện này phải đủ 16 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến người dân, số lượng người điều khiển phương tiện thuộc diện phải cấp bằng A0 là rất lớn nên Bộ Công an nghiên cứu và có đánh giá bỏ quy định cấp bằng A0 cho nhóm đội tượng này.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Trước đây đã có chứng chỉ học tập pháp luật trong các trường. Việc quy định cấp giấy phép lại xe A0 đã được đưa vào trách nhiệm của một số bộ, ngành. Vì vậy, Bộ Công an không quy định cấp bằng A0 trong Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như việc giáo dục pháp luật về giao thông được đưa vào hệ thống giáo dục quốc dân và các trường nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

“Đối với việc cấp giấy phép lái xe A0 cũng đã được đưa vào trách nhiệm của một số bộ, ngành. Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu để gắn với trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến, đào tạo kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Vì vậy trong Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông không quy định về bằng A0”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

Bên cạnh việc sắp xếp, phân loại lại các hạng giấy phép lái xe, Bộ Công an cũng đề xuất nhiều điểm mới về thời hạn của giấy phép lái xe. Theo đó, giấy phép lái xe hạng A1, A, B1 không quy định thời hạn. Giấy phép lái xe hạng B2 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 60 tuổi; trường hợp người lái xe trên 60 tuổi thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe hạng B sẽ có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Các hạng giấy phép lái xe còn lại có thời hạn năm năm kể từ ngày cấp.

Theo vov.vn