Đi thăm trâu trong rừng, dắt luôn trâu lạ về bán lấy 20 triệu đồng

Lên thăm trâu thả trên rừng, Lò Văn Sơn phát hiện trâu lạ đang ăn với trâu nhà mình nên dắt luôn về nhốt, sau đó đem bán với giá 20 triệu đồng.

Ngày 8/4, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Công an huyện Thường Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lò Văn Sơn (SN 1970) và Lương Văn Xiệm (SN 1977) cùng trú xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

2 đối tượng Sơn và Xiệm bị bắt tạm giam.

Trước đó, vào chiều ngày 24/3, Sơn đi từ nhà lên rừng Pha Nọi để thăm trâu của gia đình thả trong rừng thì phát hiện có một con trâu lạ đang ăn cùng trâu nhà mình không có người trông coi nên đã đưa con trâu về nhốt ở chuồng tại nhà. Đến ngày 27/3, Sơn liên hệ với Xiệm để bán trâu với giá 20 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thường Xuân vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng trên.

Được biết, vào tháng 2/2021, Công an huyện Thường Xuân phá chuyên án bắt giữ 5 đối tượng ở huyện Quế Phong (Nghệ An) gây ra vụ trộm 33 con trâu bò trên địa bàn xã Yên Nhân và huyện Quế Phong.

Trần Nghị