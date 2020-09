Lâm Đồng: Ba cháu nhỏ tử vong dưới hố nước tưới cà phê

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa nay (26/9), một nhóm học sinh khoảng 6 cháu nhỏ (đều ngụ thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đang học từ lớp 2 đến lớp 5 rủ nhau đi chơi trong xóm. Khi đi qua một hố chứa nước tưới cà phê sâu 2m thì không may có 3 cháu rơi xuống. Thấy vậy, các cháu còn lại chạy đi gọi người lớn đến giúp đỡ.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Sau khoảng 20 phút, một số người dân trong thôn hay tin đã thông báo tới lực lượng cứu hộ, đồng thời chạy tới hồ tìm kiếm. Ngay sau khi nhận tin báo, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 3 Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Khi được đưa lên bờ, cả 3 cháu đều đã tử vong.

Ba cháu nhỏ bị đuối nước được xác định gồm: N.T.K.N (10 tuổi), N.H.B (7 tuổi) và cháu P.Đ.C (8 tuổi). Tất cả các cháu cùng ngụ tại thôn 5 xã Đại Lào, TP Bảo Lộc.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm do rơi xuống các hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo người dân phải có biện pháp rào chắn, đảm bảo an toàn cho các hố chứa nước này nhưng tình hình vẫn xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Vũ Linh