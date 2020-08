Đề xuất chuyển công tác công an mặc quần đùi lái xe biển xanh xử lý vi phạm

Đề xuất phạt cảnh cáo, chuyển làm trực ban chiến sĩ công an mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý bán hàng rong ở Hà Nội.

Hình ảnh chiến sĩ công an mặc quần đùi lái xe cảnh sát bắt hàng rong được camera người dân ghi lại.

Tối 3/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã họp bàn thống nhất đề xuất lên Công an TP Hà Nội mức xử phạt cảnh cáo và điều chuyển công tác một công an phường Phúc Lợi mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý bán hàng rong về làm trực ban.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ trung tuổi là người bán hàng rong bị nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc đi xe biển xanh thu đồ đạc. Cảnh người phụ nữ bán hàng rong giằng co với nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc tại cửa xe thùng biển xanh vì bị thu hàng hóa đã được camera của người dân ghi lại.

Người quay clip dừng xe xuống hỏi nam thanh niên: "Em làm cái gì đấy... Nhưng mà em ăn mặc như thế này không phải em là người thi hành công vụ rồi. Em ăn mặc như là đi chơi, anh rất là bức xúc...". Bị chất vấn và chỉ trích, nam thanh niên mặc quần đùi, lái xe biển xanh trả lời: "Em đang bảo vệ quyền lợi cho người dân theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố...", sau đó lái xe bỏ đi.

Qua tìm hiểu, người phụ nữ trong đoạn clip sống ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Bà cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 1/8 tại khu vực đường Phúc Lợi, thuộc phường Phúc Lợi.

“Lúc đó anh thanh niên lái xe biển xanh tới yêu cầu mọi người không bán hàng tại đây và xuống xe thu tải ổi của tôi. Khi tôi giằng lại, người thanh niên này lấy chiếc túi đựng cân để trên khung xe của tôi bỏ lên ô tô. Không đồng ý với việc bị thu đồ đạc, tôi đã đuổi theo giằng co với nam thanh niên trên để lấy lại chiếc túi”, bà nói.

Cũng theo người phụ nữ trên, đến chiều cùng ngày, nam thanh niên kia đã tới xin lỗi bà về hành động của mình và xác nhận là một cán bộ công an phường.

Theo baogiaothong.vn