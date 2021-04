Đầu tư tiền ảo, đa cấp bị thua lỗ, Chi hội trưởng phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Đối tượng Ngô Thị Lý tại cơ quan điều tra

Sáng 3/4, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Lý (SN 1955, trú xã Sơn Lộc, Can Lộc về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó do làm ăn thua lỗ (bị lừa khi đầu tư mua tiền ảo theo mô hình đa cấp, đầu tư bảo hiểm nhân thọ, thực phẩm chức năng…), nên Ngô Thị Lý (SN 1955, trú thôn Tự Cường, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) không còn khả năng chi trả các khoản tiền vay từ các tổ chức tín dụng và những người thân quen.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2020, lợi dụng uy tín của bản thân (là Chi hội trưởng phụ nữ của thôn Tự Cường, cán bộ tín dụng hỗ trợ cho Ngân hàng NN&PTNT huyện Can Lộc, Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Hà Tĩnh, Quỹ tiết kiệm nhân dân xã Sơn Lộc…), Ngô Thị Lý đã lừa đảo, chiếm đoạt của 15 người dân trên địa bàn xã Sơn Lộc với số tiền hơn 990 triệu đồng.

Để tạo niền tin với người cho vay, Ngô Thị Lý đã đưa ra các thông tin gian dối như cần tiền mua đất ở miền Nam, cho con xây nhà, chạy việc cho con… nhằm tiếp tục vay tiền cho mục đích chi trả tiền lãi, thanh toán một phần tiền nợ gốc, và lo chi phí cho người vay làm thủ tục đảo nợ (đối với những người đứng tên vay các tổ chức tín dụng cho Lý).

Với thủ đoạn trên, Ngô Thị Lý vừa che giấu việc bản thân vỡ nợ vừa vay thêm một số tiền lớn của người dân xã Sơn Lộc (đa số thuộc lứa tuổi trung niên, có quan hệ thân thuộc với Lý).

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn