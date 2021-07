Đôi vợ chồng gây rối, định 'thông chốt' vào chợ Yên Phụ: Chuyển Công an quận xử lý

Công an phường Yên Phụ đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ việc đôi vợ chồng chống đối, gây rối, tấn công công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ lên Công an quận Tây Hồ để giải quyết.