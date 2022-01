Đánh sập đường dây chuyên livestream bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Chiều 17/1, Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc điều tra, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn.

Trước đó, vào ngày 14/1, Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã triệt phá thành công; thu giữ một lượng lớn vũ khí thô sơ.

Các trinh sát kiểm tra số tang vật thu giữ.

Khoảng tháng 12/2021, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Gia Lâm phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987, HKTT tại phường Hà Lam, Quảng Ninh; tạm trú tại phòng 15A26 Tòa S2.08, Vinhomes Ocean Park Đa Tốn, Gia Lâm) là đối tượng có 1 tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Tang vật Cơ quan Công an thu giữ.

Đối tượng này đang quản trị kênh Youtube "Đạo kiếm phong thủy”, Facebook Hung Lam (Hưng Móng Cái). Các kênh Youtube, Facebook của Ninh thường xuyên đăng tải livestream quảng cáo tài khoản mua, bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Quá trình dày công theo dõi, hai đơn vị nghiệp vụ xác định đây là đầu mối chuyên nhập lậu vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để cung cấp cho các nhóm đối tượng hoạt động ở miền Bắc và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Cách thức bán hàng của các đối tượng là người mua xem sản phẩm trên trang Youtube, Facebook của Ninh (trên các trang mạng đều cung cấp số điện thoại liên hệ). Sau đó, khách mua liên hệ qua Zalo "Đao Kiếm Phong Thủy" hoặc qua 2 số điện thoại để đặt cọc mua hàng. Hàng sẽ được giao đến người mua qua dịch vụ chuyển phát của các công ty vận chuyển giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định cùng hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với Ninh có 2 đối tượng là Vũ Kim Hoa (SN 1990, HKTT tại TP Hạ Long, Quảng Ninh). Hoa là vợ của Ninh, đối tượng có 1 tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép; đối tượng Hoa sử dụng 2 số điện thoại, 1 tài khoản zalo, 2 tài khoản ngân hàng để liên hệ bán và nhận tiền bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đối tượng thứ hai là Tô Xuân Hiên (SN 1995; HKTT và hiện ở: 157 Long Biên Liên Gia 3, Ngọc Lâm, Long Biên) là đại lý cấp dưới giúp bán vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ngoài địa chỉ tạm trú tại Phòng 15A26 Tòa S2.08 Vinhomes Ocean Park Đa Tốn, vợ chồng Ninh thuê thêm Phòng 2215 cùng tòa nhà để thực hiện hành vi livestream, đăng video quảng cáo mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và làm nơi tập kết hàng.

Vào lúc 5h ngày 14/1, tại trước sảnh Toà nhà Vinhomes Ocean Park, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Đăng Ninh, Vũ Kim Hoa, Tô Xuân Hiên, Cao Xuân Khuê khi các đối tượng đang vận chuyển nhiều kiếm lên xe ô tô do Khuê điều khiển.

Khám xét 2 phòng 2215 và 15A26 - Tòa S2.08 Vinhomes Ocean Park, Cơ quan Công an thu giữ 2.946 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, 465 kiếm, 680 bình xịt hơi cay, 211 dùi cui điện, 653 dao các loại, gần 200 gậy ba khúc, 482 đao và các công cụ khác như đèn pin chích điện, mã tấu...; 6 điện thoại; 60 triệu đồng và một số sách, tang vật có liên quan.

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đăng Ninh và Vũ Kim Hoa về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ.

Được biết trước đó, ngày 31/1, 2 đối tượng này đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt hành chính về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên được mua từ cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn); vận chuyển, tập kết về căn hộ ở chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) để tiêu thụ.

Hiện Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Huyện Gia Lâm điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn