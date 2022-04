Facebooker Đặng Như Quỳnh có thể phải đối diện mức án nào?

Nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi kêu gọi giải cứu dưa hấu, nhưng năm 2020, Đặng Như Quỳnh đã phải gỡ bỏ 216 bài viết có nội dung thất thiệt về Covid-19 và hiện đang đối diện với mức án khá cao.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh (sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Bộ Công an xác định ông Quỳnh đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Nhà nước.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ông Đặng Như Quỳnh vốn là chủ một showroom ô tô trên phố Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook từ 2015 khi cùng bạn bè, nhóm từ thiện của mình đứng ra kêu gọi, tổ chức chương trình "giải cứu dưa hấu" cho nông dân miền Trung. Ước tính khi đó đã có hàng trăm tấn dưa hấu được nhóm này thu mua ở miền Trung rồi vận chuyển ra Hà Nội để bán. Vì thế người này từng được cộng đồng mạng gọi là "Quỳnh dưa hấu", "Hiệp sĩ giải cứu dưa hấu".

Ông Đặng Như Quỳnh trong thời gian kêu gọi mọi người mua dưa ủng hộ người nông dân Quảng Nam (Ảnh: VTC).

Thời điểm đó, trả lời báo chí về nghi vấn độc quyền đầu mối từ thiện và kiếm lợi từ dưa hấu mua ở vùng lũ miền Trung, ông Đặng Như Quỳnh đã nói: "Tôi biết những ngày qua, bên cạnh làn sóng ủng hộ, chung sức chung lòng với chúng tôi, đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến nghi ngờ về hoạt động thiện nguyện này. Tuy nhiên, để thành công, đôi khi chúng ta cứ phải bỏ ngoài tai, đạp lên dư luận mà sống".

Trong thời gian từ 2016-2020, ông Đặng Như Quỳnh tiếp tục đứng đầu hoặc tham gia tổ chức nhiều chương trình từ thiện và nhận được sự ủng hộ, đóng góp của khá nhiều doanh nhân, các cơ quan đoàn thể và cộng đồng mạng Facebook.

Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căng thẳng ở Việt Nam thì Facebooker Đặng Như Quỳnh đã đăng tải hàng loạt thông tin sai sự thật.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã tiến hành làm việc với chủ Facebook Đặng Như Quỳnh. Qua đó làm rõ từ tháng 2/2020-3/2020 trang Facebook Đặng Như Quỳnh đăng tải gần 300 bài viết chưa được kiểm chứng, sai sự thật về dịch Covid-19 tại nhiều địa phương trên cả nước. Trung bình mỗi bài viết có từ vài trăm đến hàng nghìn lượt thích, chia sẻ, bình luận đã trở thành điểm nóng, nguồn phát tán thông tin thất thiệt thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên mạng.

Tại cơ quan an ninh, ông Đặng Như Quỳnh khai nhận đã thu thập thông tin nóng về tình hình dịch bệnh từ nhiều nguồn chưa được kiểm chứng. Sau đó, chỉnh sửa, lồng ghép quan điểm cá nhân tạo thành tin thất thiệt.

Facebook Đặng Như Quỳnh đã phải gỡ bỏ 216 bài viết với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng và bài viết có chứa bình luận với nội dung xuyên tạc, đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Ông Đặng Như Quỳnh làm việc với cơ quan công an vào năm 2020 và sau đó phải gỡ bỏ 216 bài viết với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng và bài viết có chứa bình luận với nội dung xuyên tạc, đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: VTV).

Sau khi "thoát nạn" ở vụ việc trên, Facebook Đặng Như Quỳnh vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Gần đây khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh… Facebooker này đăng tải liên tiếp nhiều thông tin, hình ảnh về một số cá nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, ám chỉ việc bị điều tra hoặc sắp bị cơ quan chức năng xử lý. Từ đó đã thu hút một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, đặc biệt là những người chơi chứng khoán.

Sau khi bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh để điều tra về tội quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, Bộ Công an cảnh báo, mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo.

Điều 331 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đó nêu rõ: "Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".

Theo dantri.com.vn