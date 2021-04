Hà Nội: Một người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư CT2 Thái Hà tử vong

Chiều 15/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Thái Hà (đường Phạm Văn Đồng) xuống đất thiệt mạng.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 9h45’ ngày 15/4, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo từ Công an phường Cổ Nhuế 2 về việc một người rơi từ tầng cao chung cư Thái Hà (đường Phạm Văn Đồng) xuống đất chết tại chỗ.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an phường Cổ Nhuế 2 và các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, nạn nhân tên là Cao Thị T. (SN 1989) ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) hiện đang sinh sống tại chung cư CT2 Thái Hà.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sông Yên