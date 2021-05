“Ma men” đánh đập, dọa giết người yêu vì đòi chia tay

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc No (SN 1993, trú tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để điều tra, làm rõ về hành vi đe dọa giết người.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc No và chị Dương Thị H (trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) quen biết, yêu nhau và sống cùng nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây, tình cảm giữa 2 người có những rạn nứt và ý định chia tay vì No thường xuyên ăn nhậu về khuya, ảnh hưởng đến chị H.

Chiều 13/4/2021, No tự ý lấy xe của chị H. đi nhậu. Sau đó, chị H. gọi điện yêu cầu No đưa xe máy về trả cho mình và thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng. Khoảng 23h cùng ngày, No về trả xe rồi đánh chị H. Thấy vậy chị H chạy trốn, còn No thu dọn quần áo rời khỏi phòng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc No tại cơ quan công an.

Khoảng 0h18’ ngày hôm sau, No liên tục nhắn tin đe dọa giết chị H. Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, No đến trước cửa phòng của chị H. chửi bới và yêu cầu chị H. mở cửa, đồng thời mở nắp bình xăng xe máy của chị H. rồi đạp đổ xe khiến xăng chảy ra ngoài rồi đe dọa đốt cho chết hết mọi người.

Lo sợ, chị H. không dám mở cửa mà trốn trong nhà vệ sinh. No phá cửa vào đánh và nắm tóc dí đầu chị H. vào chậu nước. Lúc này một số người dân ở gần đó đã kịp thời đến ngăn chặn thì No bỏ đi.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện điều tra, bắt giữ đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đang củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo baovephapluat.vn