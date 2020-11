Đắk Lắk: Vẫn chưa truy thu được tiền vụ nhà giàu nhận hỗ trợ dịch Covid-19

icon

Chiều 6/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nghĩa Nhân (SN 1994, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cho vay nặng lãi.