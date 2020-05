Hố tử thần “nuốt” 2 xe máy trong trường tiểu học ở Đắk Lắk

Một trường tiểu học ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vừa xảy ra sự cố sụt đất, tạo ra hố “tử thần”. Rất may, “hố tử thần” chỉ “nuốt” 2 chiếc xe máy, không gây thiệt hại về người.

Người dân kéo 2 chiếc xe máy bị rơi xuống “hố tử thần”.

Sáng 29/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Súp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra sự cố sập đất trên nền giếng nước cũ tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Ea Súp, Đắk Lắk).

Bà Bùi Thị Kim Dung, Hiệu trưởng trường Trần Quốc Toản cho hay, vào sáng 28/5, tại khu vực nhà xe của giáo viên trong trường bất ngờ xảy ra sự việc sụt một hố lớn khiến 2 chiếc xe máy rơi xuống phía dưới.

Theo bà Dung, trước đây, gần khu vực bị sụt hố này có một giếng nước sâu 18m do UBND xã đào để cho người dân khu vực xung quanh lấy nước sinh hoạt. Sau đó, người dân đã tự khoan được giếng để sử dụng nên nhà trường đã dùng tấm đan bằng bê tông đậy lên trên. Khu vực xung quanh giếng nước này được sử dụng làm nhà để xe cho giáo viên. Đến sáng 28/5 thì xảy ra sự cố sụt lún do mưa nhiều, rất may vụ việc khi các giáo viên, học sinh đã vào lớp nên không gây thiệt hại về người.

Bà Dung thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã báo cáo chính quyền các cấp và Phòng GD&ĐT huyện Ea Súp để xin ý kiến chỉ đạo. Ngoài ra, người dân địa phương cũng đến giúp đỡ, kéo 2 chiếc xe máy bị rớt xuống hố lên an toàn.

Được biết, lúc hố vừa sụt có diện tích nhỏ. Đến sáng hôm nay, hố này đã bị lở dần, lan rộng ra cả khu vực nhà xe của trường, diện tích hố khoảng 10m2.

“Sáng nay, trường đã cho xe chở đất đến tập kết tại hiện trường vụ việc. Trong chiều nay, các đơn vị sẽ tiến hành san lấp khu vực nguy hiểm trên”, bà Dung nói.

Gần đây, ở một số trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra sự cố nguy hiểm khiến người dân rất lo lắng. Sáng sớm ngày 28/5, một cây phượng vĩ cao khoảng 10m, đường kính gốc khoảng 1m đã đổ gục trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên. Rất may, thời điểm cây đổ chưa có ai đến trường nên không gây thiệt hại về người.

Sau sự cố, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã xử lý hiện trường. Đồng thời, các công nhân đã cưa hạ thêm một cây phượng khác bị mục rỗng gốc (cách vị trí cây đổ ban đầu khoảng 3m).

Hải Dương