Công an 'dỏm' đi xe biển xanh bị kiểm tra, thu giữ hàm đại tá

Ngày 29/7, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi, mục đích của đối tượng giả danh Công an.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.

Lúc 7h30 ngày 26/7, trong quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động Công an quận Thốt Nốt phát hiện 2 đối tượng đi trên xe mô tô biển kiểm soát 65B1-999.99 (biển số xanh) có biểu hiện nghi vấn. Trong đó, một người mặc sắc phục Cảnh sát nhân dân (CSND) nhưng không đúng đều lệnh (quần CSND; áo thun và áo khoác ngoài có in Công an hiệu; giầy, bít tất CAND).

Thấy có dấu hiệu bất thường, Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kiểm tra, cả 2 không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Trang phục CAND và một số vật dụng được Sơn khai nhận mua qua mạng Internet.

Sau đó, Tổ tuần tra mời 2 đối tượng về cơ quan làm việc. Tại đây, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Thái Sơn (SN 1983, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, tạm trú phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Lê Trung Nguyên (SN 1981, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Qua đấu tranh, Sơn (người mặc trang phục cảnh sát nhân dân), thừa nhận hành vi mua trang phục, cấp hàm, biển tên CAND trên mạng về sử dụng.

Chiếc xe mô tô mang biển số xanh.

Khám xét nhanh nơi ở của Sơn, cơ quan Công an thu giữ 1 bộ ve hàm, cầu vai hàm Đại tá; 1 biển tên CAND mang tên Nguyễn Thái Sơn, chức vụ: Phó Trưởng phòng; số hiệu CAND 372-808; 1 dấu tên mực đỏ “Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng phòng điều tra hình sự”; 1 khóa số 8; 3 đôi tất màu xanh; 1 biển số xe mô tô 65B1-025.91 (biển trắng).

Theo cand.com.vn