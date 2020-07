Đà Nẵng: Xử phạt gần 100 trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm

Trong 6 tháng qua, các cấp ngành TP Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra 11.781/23.586 cơ sở sản xuất, kinh doanh ẩm thực, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tàu cá; xử phạt 96 trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ngày 2/7, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn TP đã kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 734 cơ sở. Lũy kế đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 5.810/5.820 cơ sở, đạt tỷ lệ 99,83% cơ sở được phân cấp quản lý.

Ban quản lý ATTP TP Đà Nẵng kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp.

Các cấp ngành của TP đã thanh tra, kiểm tra 11.781/23.586 cơ sở sản xuất, kinh doanh ẩm thực, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tàu cá trên địa bàn; xử phạt vi phạm hành chính 96 trường hợp với số tiền hơn 956 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp ngành đã lấy 297 mẫu thực phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu về ATTP.

Về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, sau khi trên địa bàn huyện Hòa Vang xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm chay khiến 230 người phải nhập viện cấp cứu, BQL ATTP TP Đà Nẵng đã phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tạm đình chỉ các cơ sở liên quan, phối hợp phun thuốc khử trùng tiêu độc tại chợ Túy Loan.

“Chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra, lấy 29 mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Đến nay, đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay với tổng số tiền phạt 192,5 triệu đồng”, ông Nguyễn Tấn Hải cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Hải, dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động về ATTP. Sau thời kỳ gãn cách xã hội là thời kỳ tái khởi động của nền kinh tế, trong đó có các cơ sở liên quan đến thực phẩm. Vì ngưng hoạt động một thời gian nên các chuỗi cung ứng nguyên liệu, hóa chất, sản xuất khi hoạt động trở lại bình thường sẽ đối mặt với nhiều thách thức, dẫn đến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Do vậy, cùng với các hoạt động tuyên truyền đảm bảo ATTP, truy xuất nguồn gốc thực phẩm,… đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, hiện Ban quản lý ATTP TP Đà Nẵng đang tập trung xúc tiến công tác chuẩn bị để tham mưu UBND TP ban hành Khung tiêu chí xếp hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP và Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn TP.

Đồng thời tiếp tục xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành ATTP (giai đoạn 2) và Dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATTP và công khai trên các phương tiện truyền thông; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP.

Hải Châu