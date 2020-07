Phát hiện thêm 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Sáng 25/7, trong cuộc họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng báo cáo, vào tối 24/7, Đà Nẵng phát hiện thêm 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) kiểm tra lưu trú trên địa bàn. Ảnh: C.A

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, trong ngày 24/7, hầu hết các đơn vị trên địa bàn TP đã ra quân tổng kiểm tra lưu trú, đặc biệt là các địa phương có nhiều người nước ngoài lưu trú. Qua đó, công an phát hiện nhiều người nhập cảnh và lưu trú trái phép, chủ yếu là người mang quốc tịch Trung Quốc.

Sau khi phát hiện những người nhập cảnh và lưu trú trái phép, công an đã yêu cầu họ cách ly tại nơi lưu trú. Những người này sẽ được lấy lời khai để cơ quan chức năng nắm rõ lịch trình, cũng như thủ thuật nhập cảnh trái phép.



Hiện tại, Đà Nẵng vừa công bố một ca bệnh 416 liên quan đến dịch Covid-19 là người đàn ông 57 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu. Lực lượng chức năng đã tích cực khoanh vùng, cách ly những người tiếp xúc với ca bệnh này và truy tìm nguồn lây.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện hơn 20 người nhập cảnh trái phép. Công an đã khởi tố vụ án và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can những người tiếp tay cho việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.



Trước tình hình hiện tại, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ người nước ngoài lưu trú trái phép, đề nghị người dân trình báo./.

Theo vov.vn