Đà Nẵng: 7.400 khách hàng mất điện vì xe múc san lấp mặt bằng

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho hay, lúc 10h10 ngày 2/6, Điện lực Hòa Vang (thuộc PC Đà Nẵng) nhận được tin báo mất điện đường dây 477 EHL. Đơn vị lập tức cử cán bộ đến hiện trường, qua kiểm tra phát hiện tại khoảng cột V10 – V11 có xe múc thi công san lấp mặt bằng đang vi phạm hành lang tuyến.

Xe múc của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong quá trình thi công san lấp mặt bằng. (Ảnh do PC Đà Nẵng cung cấp)

Xe múc này của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco đang triển khai thi công san lấp mặt bằng hạ tầng đường kết nối giao thông khu dân cư Tân Ninh – Hòa Liên. Trong quá trình thi công, xe múc đã để cần va chạm dây dẫn, vi phạm khoảng cách hành lang an toàn lưới điện cao áp, làm nhảy máy cắt, mất điện toàn bộ đường dây 477EHL.

Tài xế xe múc Hoàng Minh Hiếu thừa nhận, trong quá trình điều khiển phương tiện đã thiếu quan sát để cần cẩu xe múc vướng vào đường dây điện. Sự cố đã làm mất điện của hơn 7.400 khách hàng khu vực hai xã Hòa Liên, Hòa Bắc trong gần 01 giờ đồng hồ; rất may là không gây thiệt hại về người.

PC Đà Nẵng cho hay, để nhanh chóng cấp điện trở lại phục vụ khách hàng trên địa bàn, Điện lực Hòa Vang đã chuyển tải một phần phụ tải; đồng thời tiến hành xử lý vị trí bị sự cố. Đến 11h02 cùng ngày, Điện lực Hòa Vang đã cơ bản khắc phục xong sự cố, đóng điện trở lại cấp điện cho các phụ tải tại 2 xã nói trên.

Điện lực Hòa Vang huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố gây mất điện đường dây 477EHL. (Ảnh do PC Đà Nẵng cung cấp)

Trao đổi với Infonet sáng 3/6, ông Trần Thế Thọ - Giám đốc Điện lực Hòa Vang thông tin: Thời gian qua trên địa bàn huyện Hòa Vang có nhiều công trình, dự án giải tỏa san lấp mặt bằng. Để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện tại các khu vực này, Điện lực Hòa Vang đã treo biển cảnh báo an toàn, thường xuyên kiểm tra hành lang tuyến để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng gửi văn bản đề nghị UBND huyện Hòa Vang và UBND các xã làm việc với Ban quản lý dự án san lấp mặt bằng và các chủ đầu tư xây dựng, yêu cầu chú ý an toàn điện trong quá trình thi công.

“Sau khi phát hiện vụ việc sáng 2/6 như nêu trên, bên cạnh huy động lực lượng nhanh chóng triển khai các bước khắc phục sự cố, chúng tôi cũng đã mời chính quyền địa phương, chủ đầu tư đến để lập biên bản vi phạm gửi lên PC Đà Nẵng và Sở Công Thương để ra quyết định xử phạt theo quy định”, Giám đốc Điện lực Hòa Vang cho biết.

Hải Châu