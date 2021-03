Đắk Lắk: Xử lý nghiêm những công ty xả thải nước bẩn ra hồ dân sinh

Lãnh đạo Cụm công nghiệp Tân An cho biết sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với các công ty cố tình vi phạm, xả nước thải ra hồ dân sinh.

Ngày 31/3, một lãnh đạo Ban quản lý (BQL) Cụm Công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã có thông báo gửi đến các công ty đang hoạt động trong Cụm công nghiệp Tân An, yêu cầu các công ty chấp hành nghiêm vấn đề bảo vệ môi trường.

Người dân xã Cư Suê bức xúc vì nước thải từ Cụm Công nghiệp Tân An đổ ra hồ Ea Trum.

Theo nội dung thông báo của Ban quản lý (BQL) Cụm công nghiệp Tân An, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số công ty xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp. Sau đó, nước thải theo hệ thống thoát nước mưa đổ ra hồ Ea Trum (xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar), gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Do đó, BQL Cụm công nghiệp Tân An yêu cầu các công ty tuyệt đối không xả thải vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp. Trường hợp công ty nào không chấp hành, cố tình xả thải, phía BQL Cụm công nghiệp Tân An sẽ yêu cầu công ty vi phạm tạm đóng cửa, ngưng sản xuất kinh doanh trong thời gian cơ quan chức năng xử lý.

Đối với các công ty đã bị lập biên bản nhắc nhở trước đây nhưng vẫn tái phạm, phía BQL Cụm Công nghiệp Tân An sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê đất vì công ty đó vi phạm nghiêm trọng quy tắc bảo vệ môi trường.

Trần Nhân