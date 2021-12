Đã có người đi chợ giúp, người dân TP Buôn Mê Thuột an tâm ở nhà phòng, chống dịch

icon

Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa có quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thị Vàng liên quan vụ án 'Buôn lậu' xảy ra tại 3 căn nhà ở TP Châu Đốc.