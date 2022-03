Cựu trụ trì lừa nữ ca sĩ 13 tỷ đồng

Phạm Văn Cung bịa ra nhiều chuyện không có thật, tự xưng là 'mật vụ, tình báo' để lừa tiền của nhiều người, trong đó có nữ ca sỹ H.Q.H.

TAND tỉnh Vĩnh Long dự kiến ngày 4/3 xét xử bị can Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) và Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, chạy xe ôm, ở TP Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người bị can khác cùng bị khởi tố về tội danh trên là Lê Nguyên Khoa (sinh năm 1986, ngụ TP Cần Thơ) đã bị cơ quan chức năng truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bị can Phạm Văn Cung bị bắt tạm giam cuối năm 2020. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cáo trạng, năm 2005, Cung là tu sĩ có pháp danh Thích Phước Ngọc, tu tại chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình. Năm 2008, bị can được bổ nhiệm làm trụ trì.

Cũng trong năm 2008, Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (nuôi dạy trẻ mồ côi) được thành lập, đến tháng 11/2012 thì đi vào hoạt động. Cung được giao làm giám đốc trung tâm này.

Quen với Khoa, Cung bổ nhiệm anh ta làm thư ký giúp việc. Sau đó, Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín.

Cơ quan chức năng xác định Cung tự xưng quen với lãnh đạo cấp cao, làm các video hoạt động từ thiện để đưa lên mạng xã hội. Thông qua đó, Cung quảng bá hình ảnh, tạo lòng tin cho nhiều người nhằm có tiền tiêu xài.

Cung bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm để liên hệ nhiều người có điều kiện kinh tế, tự nêu lên hoàn cảnh khó khăn trong việc nuôi dạy trẻ mồ côi để họ cảm thông và trợ giúp. Bị can chủ động dựng lên các sự kiện không có thật như bị bắt cóc để mượn tiền của nhiều người.

Với những thủ đoạn trên, Cung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng .

Theo VKSND tỉnh Vĩnh Long, vụ án được các bị can bị thực hiện trong thời gian dài từ năm 2015 đến 2020 và tại nhiều địa bàn khác nhau. Các nạn nhân đã tin tưởng rồi đưa tiền theo yêu cầu của Cung và bị chiếm đoạt.

Năm 2020, Cung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nữ ca sĩ H.Q.H. sau khi nạn nhân chia sẻ rằng một người bạn đang ở Anh cần làm thủ tục để về Việt Nam định cư hợp pháp. Khi đó, Cung nói mình là “mật vụ, tình báo” và thường được cử đi nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực tôn giáo.

Cung tự nhận có mối quan hệ với nhiều lãnh cấp cao, tự ghép hình ảnh thể hiện có chụp chung. Cơ quan chức năng xác định Cung không quen biết ai và không có khả năng làm các thủ tục như đã nói nhưng vẫn ra giá 1 triệu USD . Tin lời bị can, nữ ca sĩ đã chuyển khoản 13 tỷ đồng .

Theo VKSND tỉnh Vĩnh Long, Cung đã lợi dụng uy tín của nhà chùa và trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, lợi dụng danh nghĩa trụ trì trong thời gian đương chức, cả lúc bị cách chức và đã xóa tên tu sĩ, sau đó lấy danh nghĩa thành viên tổ chức tôn giáo, câu kết với đồng phạm để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cáo trạng, Cung và Khoa đã lôi kéo Sĩ giúp sức, tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng của người khác.

Năm 2020, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo nhận một số đơn tố giác Phạm Văn Cung lừa đảo một số tiền lớn. Sau khi xác minh, tháng 8/2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định cho hoàn tục trở về gia thất đối với Phạm Văn Cung, đồng thời thu hồi các giấy tờ, gồm: Chứng Điệp thọ giới, Chứng nhận Tăng ni và đã xóa tên tu sĩ trong danh bộ Tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Cuối năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam bị can Phạm Văn Cung để điều tra.

Theo zingnews.vn