Cựu Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn lãnh án tù

Chiều 4/10, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Tùng (nguyên là PCT HĐND TX Nghi Sơn) 30 tháng tù giam về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị Cáo Hồ Đình Tùng tại phiên xét xử

Theo cáo trạng của VKSND thì từ cuối năm 2020 trên địa bàn TX Nghi Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều đơn thư đứng tên các giáo viên gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TX Nghi Sơn về nhiều sai phạm trong việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giáo viên...

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nhận được đơn tố cáo của công chức, viên chức tố cáo ông Hồ Đình Tùng từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021 có hành vi mạo danh nhiều giáo viên sau đó ra bưu điện gửi đến lãnh đạo tỉnh nhằm xúc phạm, hạ uy tín danh dự ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TX Nghi Sơn.

Đến ngày 12/3, Cơ quan ANĐT Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc và bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng (SN 1964) Phó Chủ tịch HĐND TX Nghi Sơn về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan Công an cũng thu giữ tài liệu 60 đơn tố cáo cùng vỏ phong bì tài liệu, 1 máy ghi âm, 1 điện thoại.

Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Tùng 30 tháng tù giam (thời gian thi hành kể từ ngày bắt tạm giam).

Được biết, vào tháng 5/2020, khi ông Hồ Đình Tùng đang đương chức PCT UBND huyện Tĩnh Gia (nay là TX Nghi Sơn) thì trên mạng xã hội xuất hiện video clip về việc ông nhận tiền của doanh nghiệp để chạy dự án khiến dư luận xôn xao.

Trần Nghị