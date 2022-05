Cứu 3 người dân mắc kẹt ở 2 nhà bè bị nước lũ cuốn trôi trên sông Lô

Hai nhà bè nổi cùng 3 người dân bị mắc kẹt trên bè bị nước lũ trên sông Lô cuốn trôi xa bờ, nguy cơ đe doạ an toàn tính mạng đã được lực lượng cứu hộ tỉnh Tuyên Quang tổ chức cứu nạn kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Khoảng gần 19h tối 24/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo trên sông Lô thuộc địa phận tổ 2, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang có 2 nhà bè cùng 3 người dân bị mắc kẹt trên bè bị nước lũ cuốn trôi xa bờ, không có khả năng tự di chuyển được vào bờ.

Tình trạng nhà bè nổi bị rác, cành cây, gỗ trôi từ phía thượng nguồn về mắc vào xung quanh và dưới gầm gây cản trở dòng nước, có nguy cơ làm đứt dây neo.

Ngay sau khi nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường. Qua trinh sát cứu nạn cứu hộ cho thấy 2 nhà bè bị nước cuốn trôi xa bờ khoảng 60 mét; trên bè có 3 người dân đang rất hoảng loạn, sợ hãi. Nhà bè bị nhiều rác, cành cây, gỗ trôi từ phía thượng nguồn về mắc vào xung quanh, dưới gầm, tạo thành mảng lớn, gây cản trở dòng nước và có nguy cơ làm đứt dây neo cố định, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Tổ công tác tổ chức lực lương và phương tiện cứu nạn 3 người dân mắc kẹt tại 2 nhà bè.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã liên lạc với những người đang mắc kẹt trên nhà bè, đề nghị giữ bình tĩnh, mặc áo phao bảo hộ để đảm bảo an toàn, chờ lực lượng chức năng giải cứu, không được tự ý bơi vào bờ gây nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, phối hợp với Công an phường Tân Quang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ thực hiện các biện pháp cứu nạn cứu hộ đã đưa 2 nhà bè cùng 3 người dân mắc kẹt trên nhà bè vào bờ an toàn.

Tổ chức lực lượng và phương tiện để cứu hộ, neo giữ 2 nhà bè bị nước lũ cuốn trôi.

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang, vào mùa mưa lũ, trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên xảy ra hiện tượng lũ ống, lũ quét, mực nước sông, suối, đập tràn dâng cao, nước chảy xiết tiềm ẩn nhiều hiểm họa, đề nghị người dân cần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình; không bất chấp nguy hiểm đi đánh cá, vớt củi trên sông, suối; không cố tình đi qua đập tràn khi nước lũ dâng cao, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc; góp phần cùng lực lượng chức năng ứng phó, phòng chống thiên tai hiệu quả.

